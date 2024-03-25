В Наманганской области реализуют 47 проектов и создадут более 40 тысяч рабочих мест

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Наманганской области сформировано 47 проектов на общую сумму 4 миллиарда долларов. Из них 17 проектов на 2 миллиарда 300 миллионов долларов были представлены сегодня Шавкату Мирзиёеву, передает корреспондент Podrobno.uz.