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В Наманганской области реализуют 47 проектов и создадут более 40 тысяч рабочих мест

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Наманганской области сформировано 47 проектов на общую сумму 4 миллиарда долларов. Из них 17 проектов на 2 миллиарда 300 миллионов долларов были представлены сегодня Шавкату Мирзиёеву, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Инвесторами выступают компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Франции, Германии, Австрии, Италии, Нидерландов, Ирана, Пакистана и других стран. Проекты охватывают такие секторы, как строительные материалы, электротехника, химическая, текстильная и пищевая промышленность, фармацевтика, медицина, горное дело, рыбоводство и другие.

Например, намечены добыча и переработка меди в сотрудничестве с Китаем в Чустском районе, организация производства и крашения синтетической ткани совместно с пакистанскими инвесторами в Туракурганском районе, оснащение травматологического центра совместно с австрийской компанией.

Реализация этих 47 проектов даст возможность создать более 40 тысяч рабочих мест.

Президент Узбекистана обсудил с инвесторами и инициаторами экономическую эффективность проектов и дал ответственным лицам указания по их ускорению.

Напомним, что сегодня глава государства также посетил в Наманганской области молодежную промзону «Кумтепа» и предприятие по производству водяных насосов и электродвигателей Nam Motor Servis.