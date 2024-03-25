В Наманганской области реализуют 47 проектов и создадут более 40 тысяч рабочих мест

Инвесторами выступают компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Франции, Германии, Австрии, Италии, Нидерландов, Ирана, Пакистана и других стран. Проекты охватывают такие секторы, как строительные материалы, электротехника, химическая, текстильная и пищевая промышленность, фармацевтика, медицина, горное дело, рыбоводство и другие.
Например, намечены добыча и переработка меди в сотрудничестве с Китаем в Чустском районе, организация производства и крашения синтетической ткани совместно с пакистанскими инвесторами в Туракурганском районе, оснащение травматологического центра совместно с австрийской компанией.
Реализация этих 47 проектов даст возможность создать более 40 тысяч рабочих мест.
Президент Узбекистана обсудил с инвесторами и инициаторами экономическую эффективность проектов и дал ответственным лицам указания по их ускорению.
Напомним, что сегодня глава государства также посетил в Наманганской области молодежную промзону «Кумтепа» и предприятие по производству водяных насосов и электродвигателей Nam Motor Servis.