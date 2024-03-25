Минниханов призвал не поддаваться на провокации после теракта в «Крокусе»

Глава Татарстана Рустам Минниханов в качестве председателя группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» сделал заявление. Он призвал не поддаваться на провокации по разжиганию межнациональной розни в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В пятницу, 22.
«Прикрываясь национальностью и религией, террористы используют кровавые методы для достижения своих целей, стремятся посеять страх и нестабильность в нашей стране. Нельзя поддаваться на провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, допускать разделение по национальному или религиозному признакам. Все здоровые силы на планете, в том числе представители религий, осудили этот ужасный теракт. Наша сила в единстве», — следует из заявления.
Напомним, в Татарстане в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» усилили меры безопасности.