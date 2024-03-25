Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов призвал не поддаваться на провокации после теракта в «Крокусе»

Речь идет о недопущении разжигании межнациональной розни.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в качестве председателя группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» сделал заявление. Он призвал не поддаваться на провокации по разжиганию межнациональной розни в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». В пятницу, 22.

«Прикрываясь национальностью и религией, террористы используют кровавые методы для достижения своих целей, стремятся посеять страх и нестабильность в нашей стране. Нельзя поддаваться на провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, допускать разделение по национальному или религиозному признакам. Все здоровые силы на планете, в том числе представители религий, осудили этот ужасный теракт. Наша сила в единстве», — следует из заявления.

Напомним, в Татарстане в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» усилили меры безопасности.