Группу нижегородских добровольцев отправили в зону СВО

Группа нижегородских добровольцев направлена к месту прохождения подготовки перед отправкой в зону СВО. К месту службы бойцы отбывают из единого «Пункта отбора на военную службу по контакту». На месте сбора они получают всё необходимое, в том числе дополнительное снаряжение. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.



Напомним, нижегородское правительство установило региональную выплату в 500 тысяч рублей для военных специалистов, которые заключают контракт с Минобороны РФ от региона с 1 марта 2024 года и вступают в новые подразделения.



Перед отправкой в зону СВО нижегородцы делятся своими историями и объясняют, что стало их мотивацией для заключения контракта.



Уроженец Выксы рассказал, что долгое время работал на ВМЗ. По его словам, предприятие активно поддерживает рабочих, которые решили отправиться в зону СВО. Кроме того, его дедушка прошел всю Великую Отечественную войну и является гордостью семьи, поэтому он тоже решил последовать его примеру и пойти защищать Родину.



Доброволец из Кстова, работавший в частной охранной организации, решил заключить контракт из патриотических соображений. Доброволец из Варнавинского района заявил, что отправляется на СВО, чтобы помогать друзьям, которые уже находятся там.