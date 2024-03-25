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Губернатор Махонин анонсировал проведение 1900 мероприятий 9 мая в Прикамье

В День Победы в Прикамье пройдут выставки, фестивали, спектакли.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал проведение 1900 мероприятий 9 мая в Прикамье.

О подготовке к празднованию Дня Победы в регионе он рассказал в своём телеграм-канале. К 79-летию Победы в Великой Отечественной войне в Прикамье должны привести в порядок 1,2 тысячи мемориальных объектов.

Во время празднования 9 мая в Пермском крае состоится около 1900 мероприятий. Как уточнил Дмитрий Махонин, речь идёт о фестивалях, выставках, спектаклях, экскурсиях и других событиях в разных форматах.

«Гордимся вкладом наших предприятий в Победу в годы Великой Отечественной войны. Отдельно предусмотрим линейку мероприятий о вкладе прикамских предприятий в Победу, достижениях оружейников. Важно сделать их интересными для подростков и молодёжи», — заявил губернатор.

По словам Дмитрия Махонина, итоговая программа праздничных мероприятий появится ближе к 9 мая. Он обещает опубликовать полный список событий.