Губернатор Махонин анонсировал проведение 1900 мероприятий 9 мая в Прикамье

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал проведение 1900 мероприятий 9 мая в Прикамье.
О подготовке к празднованию Дня Победы в регионе он рассказал в своём телеграм-канале. К 79-летию Победы в Великой Отечественной войне в Прикамье должны привести в порядок 1,2 тысячи мемориальных объектов.
Во время празднования 9 мая в Пермском крае состоится около 1900 мероприятий. Как уточнил Дмитрий Махонин, речь идёт о фестивалях, выставках, спектаклях, экскурсиях и других событиях в разных форматах.
«Гордимся вкладом наших предприятий в Победу в годы Великой Отечественной войны. Отдельно предусмотрим линейку мероприятий о вкладе прикамских предприятий в Победу, достижениях оружейников. Важно сделать их интересными для подростков и молодёжи», — заявил губернатор.
По словам Дмитрия Махонина, итоговая программа праздничных мероприятий появится ближе к 9 мая. Он обещает опубликовать полный список событий.