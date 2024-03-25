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Заседание Совбеза ООН началось с минуты молчания по погибшим в «Крокусе»

Очередное, 9686-е, заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Источник: AP 2023

Трансляция заседания шла на канале ООН на сервисе YouTube.

Открывая заседание, постпред Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки, который председательствовал на заседании, сообщил о запросе, который поступил от российской делегации, с просьбой почтить минутой молчания жертв теракта в Подмосковье, который произошел 22 марта.

Ямадзаки призвал всех присутствующих встать и почтить память погибших минутой молчания.

Совбез ООН принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию.

За эту резолюцию проголосовали 14 стран, представитель Соединенных Штатов воздержался.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта, в концертном зале должна была выступать музыкальная группа «Пикник».

Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последней информации, погибли 137 человек, пострадали 182.

ООН