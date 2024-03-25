Заседание Совбеза ООН началось с минуты молчания по погибшим в «Крокусе»

Открывая заседание, постпред Японии при ООН Кадзуюки Ямадзаки, который председательствовал на заседании, сообщил о запросе, который поступил от российской делегации, с просьбой почтить минутой молчания жертв теракта в Подмосковье, который произошел 22 марта.