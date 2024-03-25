Богданов о конкуренции в ЕАЭС: у нас нет барьеров, с нарушениями оперативно разбираемся

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте для представителей белорусского бизнеса сегодня организовали общественную приемную блока по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии. Речь идет о правилах конкуренции и контроле за их соблюдением, о регулировании государственных закупок в Евразийском экономическом союзе, передает корреспондент БЕЛТА.



По словам министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексея Богданова, белорусские предприятия уверенно ведут бизнес на рынке Евразийского экономического союза. «У нас нет барьеров. Если есть нарушения, то оперативно с ними разбираемся. Тот уровень экспорта, который имеет сегодня наша страна, лишний раз доказывает, что мы способны и умеем работать на экспортном направлении», — сказал Алексей Богданов.



Он подчеркнул важность одинаковых правил игры на территории ЕАЭС. Стороны работают над унификацией законодательств. В частности, Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси подписало соответствующее соглашение с Федеральной антимонопольной службой России. Многие вопросы отрабатываются с Евразийской экономической комиссией.



Алексей Богданов обратил внимание, что во время работы общественной приемной представителям предприятий поясняют общие нормы и положения, чтобы субъекты хозяйствования понимали свои права и могли защитить интересы в случае нарушений. «Такие жалобы к нам поступают почти каждый день. Мы их рассматриваем по существу. Если есть нарушение, то принимается решение о начале антимонопольного расследования», — пояснил министр антимонопольного регулирования и торговли.



К организованной в Бресте общественной приемной ЕЭК присоединились свыше 300 человек, некоторые из них участвуют в режиме онлайн. −0-