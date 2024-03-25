США ввели санкции против российской платформы цифровых финансовых активов

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против российских компаний «Атомайз» и «Лайтхаус», сообщается на сайте ведомства. Они были включены в американский санкционный SDN List (Specially Designated Nationals List — список подсанкционных лиц). Попадание в него влечет блокировку всех принадлежащих лицу или компании активов, которые находятся в США. Также это предполагает запрет американским лицам на любое взаимодействие с подсанкционными лицами, включая получение от таких лиц и предоставление им или в их интересах денежных средств, товаров или услуг.