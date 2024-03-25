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Лукашенко подарили джерси хоккейного клуба «Авангард» с номером 01

Губернатор Омской области подарил Лукашенко джерси хоккейного клуба «Авангард».

Источник: t.me/s/pul_1

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. На встрече обсуждалось развитие отношений между Беларусью и сибирским регионом России.

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», Виталий Хоценко подарил президенту хоккейный джерси омского «Авангарда». Эта команда выступает в КХЛ.

— Это ваш номер, — сказал губернатор, вручая президенту именное джерси с номером 01.

Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что следит за игрой команды и знает, как команду поддерживают и любят в области.