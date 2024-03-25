Лукашенко подарили джерси хоккейного клуба «Авангард» с номером 01

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. На встрече обсуждалось развитие отношений между Беларусью и сибирским регионом России.
Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», Виталий Хоценко подарил президенту хоккейный джерси омского «Авангарда». Эта команда выступает в КХЛ.
— Это ваш номер, — сказал губернатор, вручая президенту именное джерси с номером 01.
Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что следит за игрой команды и знает, как команду поддерживают и любят в области.