Путин объяснил, кому выгоден теракт в «Крокусе»

«Абсолютно ясно одно: ужасное преступление, совершённое 22 марта в столице России, — это акция устрашения. И сразу же возникает вопрос — кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал глава государства.