В Белом доме заявили, что вторжения Израиля в Рафах в ближайшие дни не будет

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не располагают информацией о том, что Израиль намерен начать крупную военную операцию в палестинском городе Рафах уже в ближайшие дни. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Просто чтобы внести ясность: сейчас нет ощущения, что это произойдет в предстоящие дни», — подчеркнул представитель Белого дома, комментируя ситуацию вокруг Рафаха. «Кажется, что они еще далеки от вхождения в Рафах», — сказал про израильтян Кирби.
Как заявил на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, еврейское государство продолжает готовиться к проведению операции в Рафахе, расположенном на границе сектора Газа и Египта. По словам Нетаньяху, он уже довел до сведения США позицию Израиля, заключающуюся в том, что невозможно победить палестинское движение ХАМАС без наземной операции в секторе Газа и невозможно добиться окончательной победы над радикалами без ввода войск в Рафах. 17 марта Нетаньяху объявил, что Израиль планирует провести операцию в Рафахе через несколько недель. Он подтвердил, что оперативные планы действий в этом городе уже утверждены.
США настаивают на том, чтобы Израиль приступал к проведению крупных операций в Рафахе только после выработки планов эвакуации населения и оказания ему всей последующей необходимой помощи. Израиль объявил в понедельник об отказе от направления в Вашингтон делегации для обсуждения ситуации вокруг города Рафах в связи с отказом США блокировать резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требует прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.