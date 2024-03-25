В Белом доме заявили, что вторжения Израиля в Рафах в ближайшие дни не будет

Как заявил на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, еврейское государство продолжает готовиться к проведению операции в Рафахе, расположенном на границе сектора Газа и Египта. По словам Нетаньяху, он уже довел до сведения США позицию Израиля, заключающуюся в том, что невозможно победить палестинское движение ХАМАС без наземной операции в секторе Газа и невозможно добиться окончательной победы над радикалами без ввода войск в Рафах. 17 марта Нетаньяху объявил, что Израиль планирует провести операцию в Рафахе через несколько недель. Он подтвердил, что оперативные планы действий в этом городе уже утверждены.