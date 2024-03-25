Трамп заявил, что Израилю пора завершать войну в Газе

Экс-президент США заявил, что если бы он «был президентом [США], они (движение ХАМАС — прим. ТАСС) никогда бы такого не сделали, потому что знали бы, что это будет иметь очень серьезные последствия». При этом Трамп отметил, что отреагировал бы аналогично Израилю на атаку 7 октября. «Я бы сказал, что поступил бы точно так же, как и вы (Израиль — прим. ТАСС). Надо быть сумасшедшим, чтобы не делать этого, это было ужасное нападение», — отметил он.