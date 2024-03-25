Трамп заявил, что Израилю пора завершать войну в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью израильской газете Israel Hayom, что отреагировал бы так же, как Израиль, на нападение радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года, но сейчас еврейское государство теряет международную поддержку и ему пора завершать военную операцию против радикалов в секторе Газа.
«Вы (Израиль — прим. ТАСС) должны закончить свою войну. И нам нужно прийти к миру, мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. И я скажу: Израилю следует быть очень осторожным, потому что он теряет большую часть мира, теряет большую поддержку. Вам (Израилю — прим. ТАСС) нужно заканчивать, вы должны выполнить свою работу, и вам нужно прийти к миру, к нормальной жизни для Израиля и для всех остальных», — сказал Трамп.
Экс-президент США заявил, что если бы он «был президентом [США], они (движение ХАМАС — прим. ТАСС) никогда бы такого не сделали, потому что знали бы, что это будет иметь очень серьезные последствия». При этом Трамп отметил, что отреагировал бы аналогично Израилю на атаку 7 октября. «Я бы сказал, что поступил бы точно так же, как и вы (Израиль — прим. ТАСС). Надо быть сумасшедшим, чтобы не делать этого, это было ужасное нападение», — отметил он.
Трамп отметил, что массовые убийства гражданских лиц боевиками ХАМАС на юге Израиля были «одной из самых печальных вещей», которые он когда-либо видел. «При этом вы (Израиль — прим. ТАСС) должны заканчивать свою войну», — повторил он.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.