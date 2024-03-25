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Путин связал теракт в «Крокусе» и атаки на Крым с провалами ВСУ на фронте

Вооружённые силы России полностью владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения с ВСУ. Любые попытки противника стабилизировать фронт заканчиваются провалом, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с силовым блоком.

Источник: Reuters

«Их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось, это уже признано всеми, не оспаривается», — добавил глава государства.

По словам российского лидера, неудачи на фронте толкают ВСУ к отчаянным попыткам зайти на приграничные территории, обстрелам мирных кварталов и гражданской инфраструктуры с использованием РСЗО, а также попыткам бить по Крымскому мосту и самому полуострову.

«В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершённому в Москве», — сделал отсылку к трагедии в «Крокус сити холле» Путин.

Напомним, что устроившие чудовищный теракт в «Крокусе» боевики после совершения преступления направились в сторону Украины, где собирались встретиться с кураторами. Сотрудники спецслужб нейтрализовали их в Брянской области, доставив в столичный Следком на допрос. А 24 марта четверых головорезов арестовали. Спустя сутки меру пресечения избрали ещё для троих пособников террористов.

Путин Владимир