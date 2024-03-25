Путин связал теракт в «Крокусе» и атаки на Крым с провалами ВСУ на фронте

Напомним, что устроившие чудовищный теракт в «Крокусе» боевики после совершения преступления направились в сторону Украины, где собирались встретиться с кураторами. Сотрудники спецслужб нейтрализовали их в Брянской области, доставив в столичный Следком на допрос. А 24 марта четверых головорезов арестовали. Спустя сутки меру пресечения избрали ещё для троих пособников террористов.