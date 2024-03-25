Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника

«Президент России Владимир Путин своим указом за номером 205 от 25 марта 2024 года присвоил очередное воинское звание высшего офицера “генерал-полковник”… помощнику директора Росгвардии Алибеку Делимханову. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием», — написал Кадыров в Telegram-канале.