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Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника

ГРОЗНЫЙ, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил директору Росгвардии Алибеку Делимханову звание генерал-полковника, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: © РИА Новости

«Президент России Владимир Путин своим указом за номером 205 от 25 марта 2024 года присвоил очередное воинское звание высшего офицера “генерал-полковник”… помощнику директора Росгвардии Алибеку Делимханову. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что Делимханов зарекомендовал себя как талантливый стратег, способный эффективно руководить боевыми операциями и достигать поставленных целей.

По словам Кадырова, вместе со своими братьями Адамом, Шарипом и Амхадом Делимхановыми достойно служит в команде, основанной первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым.

«С началом специальной военной операции Алибек Султанович, как и подобает истинному патриоту, отправился в зону боевых действий. Руководил подразделениями Росгвардии на самых сложных и ответственных участках фронта. Под его командованием бойцам удалось добиться отличных результатов в освобождении многих населенных пунктов Донбасса», — написал Кадыров.