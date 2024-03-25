Путин присвоил Алибеку Делимханову звание генерал-полковника

«Президент России Владимир Путин своим указом за номером 205 от 25 марта 2024 года присвоил очередное воинское звание высшего офицера “генерал-полковник”… помощнику директора Росгвардии Алибеку Делимханову. Я с большим удовольствием поздравляю его с этим значимым событием», — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что Делимханов зарекомендовал себя как талантливый стратег, способный эффективно руководить боевыми операциями и достигать поставленных целей.
По словам Кадырова, вместе со своими братьями Адамом, Шарипом и Амхадом Делимхановыми достойно служит в команде, основанной первым президентом Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым.
«С началом специальной военной операции Алибек Султанович, как и подобает истинному патриоту, отправился в зону боевых действий. Руководил подразделениями Росгвардии на самых сложных и ответственных участках фронта. Под его командованием бойцам удалось добиться отличных результатов в освобождении многих населенных пунктов Донбасса», — написал Кадыров.