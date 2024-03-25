Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны Дании отправился в Аргентину на переговоры о продаже F-16

Троэльс Лунд Поульсен отметил, что Украине будут переданы 19 самолетов.

Источник: Reuters

СТОКГОЛЬМ, 25 марта. /ТАСС/. Часть истребителей F-16 ВВС Дании отправятся на Украину, остальные, скорее всего, будут проданы Аргентине. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, отправляясь с визитом в Буэнос-Айрес с целью определения рамок для потенциальной сделки.

«Мы решили передать Украине 19 [самолетов], оставшиеся 24 потенциально будут проданы другой стране. Сейчас мы ведем об этом реальные переговоры с Аргентиной», — приводит слова министра агентство Ritzau.

Информация об этом долгое время держалась в секрете. Поскольку США и компания-производитель F-16 Lockheed Martin должны одобрить использование самолетов другой страной, процесс получения разрешения занял определенное время.

В Дании надеются, что сделка может быть оформлена уже в следующем месяце.

Несмотря на то что в последние месяцы датское правительство много говорило о необходимости поддержки Украины, все имеющиеся у датских ВВС F-16 переданы ей не будут. «Вопрос здесь не стоит “или — или”. С учетом размера Дании мы предоставили Украине очень большую помощь — 19 боевых самолетов и колоссальную программу обучения и подготовки украинских пилотов и технического персонала», — заявил министр.