Глава Минобороны Дании отправился в Аргентину на переговоры о продаже F-16

Несмотря на то что в последние месяцы датское правительство много говорило о необходимости поддержки Украины, все имеющиеся у датских ВВС F-16 переданы ей не будут. «Вопрос здесь не стоит “или — или”. С учетом размера Дании мы предоставили Украине очень большую помощь — 19 боевых самолетов и колоссальную программу обучения и подготовки украинских пилотов и технического персонала», — заявил министр.