Захарова заявила, что США нашли емкую замену «хайли-лайкли»

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США нашел емкую замену доказательной базе «хайли-лайкли», сменив ее новым нарративом «не было, и точка». Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление американского ведомства о непричастности Украины к теракту в «Крокус сити холле».
«Не было, и точка» — новая форма доказательной базы, пришедшая на смену «хайли-лайкли», — прокомментировала дипломат.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выступил на брифинге с утверждением о непричастности Украины к теракту в «Крокус сити холле». «Никакого участия Украины в теракте в “Крокусе” не было. Точка», — сказал он при этом.