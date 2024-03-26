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Захарова заявила, что США нашли емкую замену «хайли-лайкли»

На смену такой форме доказательной базы пришел нарратив «не было, и точка», пояснила официальный представитель МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США нашел емкую замену доказательной базе «хайли-лайкли», сменив ее новым нарративом «не было, и точка». Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление американского ведомства о непричастности Украины к теракту в «Крокус сити холле».

«Не было, и точка» — новая форма доказательной базы, пришедшая на смену «хайли-лайкли», — прокомментировала дипломат.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выступил на брифинге с утверждением о непричастности Украины к теракту в «Крокус сити холле». «Никакого участия Украины в теракте в “Крокусе” не было. Точка», — сказал он при этом.

дипломатия