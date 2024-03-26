Захарова заявила, что США нашли емкую замену «хайли-лайкли»

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выступил на брифинге с утверждением о непричастности Украины к теракту в «Крокус сити холле». «Никакого участия Украины в теракте в “Крокусе” не было. Точка», — сказал он при этом.