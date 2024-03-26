В Киеве признали, что Запад не хочет передавать Украине еще больше систем Patriot

«Видим уже не просто желание, а решение партнеров по поставкам новых ракет для систем ПВО, уже имеющихся на Украине, новых фронтовых систем ПВО типа Stinger. Есть возможность у партнеров, но нет решения о поставках новых батарей ПВО класса Patriot в первую очередь», — сказал он в эфире телеканала «Рада». По словам Кулебы, Украина продолжает вести работу по официальным и неофициальным каналам для того, чтобы получить еще больше комплексов Patriot.