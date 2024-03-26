КС РФ допустил рассмотрение отмены моратория на смертную казнь

Дискуссии о снятии моратория на смертную казнь в России возобновились после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», унесшем жизни 139 человек. Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев ранее сказал журналистам, что тему введения в РФ смертной казни за терроризм глубоко и содержательно проработают, а решение «будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».