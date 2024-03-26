В Венесуэле предотвратили попытку покушения на Мадуро

«Сегодня здесь двое вооружённых мужчин готовились совершить на меня покушение. <…> Задержанные признались, что принадлежат к уже прекратившей своё существование ультраправой, фашистской партии Vente Venezuela», — рассказал венесуэльский лидер в прямом эфире телеканала Venezolana de Television.
По словам главы государства, преступников поймали на площади Диего Ибарра во время марша сторонников президента. А председатель правительства Каракаса Наум Фернандес сообщал о задержании трёх мужчин, проникших на манифестацию со взрывными устройствами.
Ранее сообщалось, что Николас Мадуро единогласно избран кандидатом на пост президента страны на выборах, намеченных на 28 июля 2024 года. Голосование проводилось на съезде правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и молодёжной партийной организации.