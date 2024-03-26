В Иркутской области участникам СВО в два раза увеличат единовременную выплату

Соответствующее решение было принято депутатами сегодня на сессии заксобрания региона.
Размер выплаты увеличат для участников СВО, заключивших контракт с ВС РФ, которые были направлены через военный комиссариат региона или пункт отбора граждан на военную службу. По данным правительства Иркутской области, установленный размер выплаты является самым высоким в Сибирском Федеральном круге. Например, в Омской области — 250 тыс. руб., в Красноярском крае и Томской области — 300 тыс. руб.
«Еще один немаловажный момент, который мы через нашу законодательную инициативу хотим закрепить — это выплаты семьям погибших контрактников, ушедших через пункты отбора Иркутской области», — заявил глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
В ноябре прошлого года в Иркутской области назначили разовые выплаты в 10 тыс. руб. семьям участников спецоперации в связи с рождением ребенка. Она предоставляется в том случае, если обращение было направлено не позднее года со дня рождения ребенка. Одним из условий предоставления ее получения является наличие постоянной регистрации военнослужащего на территории Приангарья.