В Иркутской области участникам СВО в два раза увеличат единовременную выплату

В ноябре прошлого года в Иркутской области назначили разовые выплаты в 10 тыс. руб. семьям участников спецоперации в связи с рождением ребенка. Она предоставляется в том случае, если обращение было направлено не позднее года со дня рождения ребенка. Одним из условий предоставления ее получения является наличие постоянной регистрации военнослужащего на территории Приангарья.