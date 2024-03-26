9-я сессия ЗС Приангарья началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

9-я сессия Законодательного собрания Иркутской области началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Председатель регионального парламента Александр Ведерников выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб во время нападения. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
«Такими циничными преступлениями нас не запугать, мы еще крепче сплотимся, еще крепче стиснем кулаки», — сказал Александр Ведерников.
Отметим, что в 9-й сессии ЗС Приангарья принимают участие 42 депутата, а также представители правительства Приангарья, региональной прокуратуры, избирательной комиссии, министерства юстиции, налоговой службы и Контрольно-счетной палаты. На заседании присутствуют сенатор от Совета Федерации СФ РФ Приангарья Сергей Брилка, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич.
Помимо этого, с отчетами выступят начальник ГУ МВД по Иркутской области, детский омбудсмен в регионе и сенатор Сергей Брилка, они расскажут об итогах работы за 2023 год.
Между тем Александр Ведерников вручил Почетные грамоты Законодательного собрания Иркутской области настоятелю Харлампиевского храма Евгению Старцевеву, директору Усть-Ордынской гимназии-интерната Анатолию Михееву и заместителю главного врача Иркутского городского перинатального центра имени Малиновского М. С. Светлане Покровской.