9-я сессия ЗС Приангарья началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

9-я сессия Законодательного собрания Иркутской области началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Председатель регионального парламента Александр Ведерников выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб во время нападения. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

«Такими циничными преступлениями нас не запугать, мы еще крепче сплотимся, еще крепче стиснем кулаки», — сказал Александр Ведерников.

Отметим, что в 9-й сессии ЗС Приангарья принимают участие 42 депутата, а также представители правительства Приангарья, региональной прокуратуры, избирательной комиссии, министерства юстиции, налоговой службы и Контрольно-счетной палаты. На заседании присутствуют сенатор от Совета Федерации СФ РФ Приангарья Сергей Брилка, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич.

Народным избранникам предстоит рассмотреть 50 вопросов, принять решение по ряду социально значимых инициатив, которые направлены на поддержку участников СВО и их семей, семей с детьми и многодетных семей. Также в повестке есть законопроекты и постановления в сфере госстроительства и местного самоуправления, социально-культурного и природоохранного законодательства, которые, в том числе предусматривает внесение изменений в Устав Иркутской области и создание Усть-Илимского округа.