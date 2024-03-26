Новосибирский горсовет прекратит полномочия депутата Натальи Пинус

Как писал «Ъ-Сибирь», Наталья Пинус покинула Россию в 2023 году. В феврале 2024-го она сообщила о предстоящем сложении полномочий, указав, в частности, на свое несогласие с отменой прямых выборов мэра Новосибирска. Самовыдвиженец Наталья Пинус была избрана в горсовет в 2020 году в округе № 45 в Советском районе Новосибирска. Тогда она набрала 3,9 тыс. голосов — больше, чем пять других кандидатов вместе взятых. Является независимым депутатом.