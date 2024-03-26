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Новосибирский горсовет прекратит полномочия депутата Натальи Пинус

Горсовет Новосибирска планирует досрочно прекратить депутатские полномочия Натальи Пинус.

Источник: Reuters

Этот вопрос внесен в повестку дня сессии муниципального парламента, назначенной на 27 марта.

«Досрочно прекратить полномочия депутата совета депутатов города Новосибирска Пинус Натальи Ивановны с 27.03.2024», — говорится в проекте решения горсовета. В документе указывается, что основанием для такого решения является собственное заявление госпожи Пинус от 27 февраля.

Как писал «Ъ-Сибирь», Наталья Пинус покинула Россию в 2023 году. В феврале 2024-го она сообщила о предстоящем сложении полномочий, указав, в частности, на свое несогласие с отменой прямых выборов мэра Новосибирска. Самовыдвиженец Наталья Пинус была избрана в горсовет в 2020 году в округе № 45 в Советском районе Новосибирска. Тогда она набрала 3,9 тыс. голосов — больше, чем пять других кандидатов вместе взятых. Является независимым депутатом.

На сессии горсовета 27 марта планируется также поручить одному из депутатов «организовать работу с избирателями на избирательном округе № 45 до избрания нового депутата». Срок полномочий действующего созыва парламента Новосибирска истекает в 2025 году.