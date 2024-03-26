Поселения Усть-Илимского района объединили в муниципальный округ

На сессии закон о создании Усть-Илимского муниципального округа приняли во втором (окончательном) чтении. Из внесённого ранее проекта закона поправками исключили поселения, которые до этого было решено упразднить из-за отсутствия там постоянного населения.
По словам председателя комитета Заксобрания по государственному строительству и местному самоуправлению, а также депутата от Усть-Илимского района Виталия Перетолчина, объединение поселений в единый округ позволит более эффективно управлять территорией и увеличит поступления в местный бюджет. На эти средства можно будет реализовывать больше проектов.
Появляется возможность у муниципального образования больше участвовать в областных и федеральных программах, сокращается объём софинансирования и увеличивается объём поступлений налогов в местный бюджет, — отметил Виталий Перетолчин. — Думаю, что такая форма управления принесёт только пользу населению Усть-Илимского муниципального округа.
В ближайшее время закон, который приняли областные парламентарии, будет направлен губернатору региона для подписания и обнародования. После вступления документа в законную силу полномочия глав поселений и местных дум, которые войдут в Усть-Илимский муниципальный округ, будут прекращены. Они больше избираться не будут. Вместо них население будет избирать мэра и депутатов думы округа.
На территории Приангарья уже есть один муниципальный округ. С 1 января этого года образован Чунский муниципальный округ, объединивший больше десятка поселений.