Поселения Усть-Илимского района объединили в муниципальный округ

В ближайшее время закон, который приняли областные парламентарии, будет направлен губернатору региона для подписания и обнародования. После вступления документа в законную силу полномочия глав поселений и местных дум, которые войдут в Усть-Илимский муниципальный округ, будут прекращены. Они больше избираться не будут. Вместо них население будет избирать мэра и депутатов думы округа.