Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поселения Усть-Илимского района объединили в муниципальный округ

С 1 мая этого года на карте Приангарья появится новая административная единица — Усть-Илимский муниципальный округ. Он будет состоять из около десятка поселений Усть-Илимского района. Соответствующий закон на сессии 26 марта приняли депутаты областного парламента, сообщает информационное агентство «ТК Город».

На сессии закон о создании Усть-Илимского муниципального округа приняли во втором (окончательном) чтении. Из внесённого ранее проекта закона поправками исключили поселения, которые до этого было решено упразднить из-за отсутствия там постоянного населения.

По словам председателя комитета Заксобрания по государственному строительству и местному самоуправлению, а также депутата от Усть-Илимского района Виталия Перетолчина, объединение поселений в единый округ позволит более эффективно управлять территорией и увеличит поступления в местный бюджет. На эти средства можно будет реализовывать больше проектов.

Появляется возможность у муниципального образования больше участвовать в областных и федеральных программах, сокращается объём софинансирования и увеличивается объём поступлений налогов в местный бюджет, — отметил Виталий Перетолчин. — Думаю, что такая форма управления принесёт только пользу населению Усть-Илимского муниципального округа.

В ближайшее время закон, который приняли областные парламентарии, будет направлен губернатору региона для подписания и обнародования. После вступления документа в законную силу полномочия глав поселений и местных дум, которые войдут в Усть-Илимский муниципальный округ, будут прекращены. Они больше избираться не будут. Вместо них население будет избирать мэра и депутатов думы округа.

На территории Приангарья уже есть один муниципальный округ. С 1 января этого года образован Чунский муниципальный округ, объединивший больше десятка поселений.