Ангел удержал жизнь друга кончиками пальцев: красноярец спас раненого в сонную артерию бойца СВО

— Я сначала не понял, что произошло, кто-то из пацанов меня на пол стянул. Приподнимаю голову — кровь хлещет. Чья? Откуда? Мой друг Енот лежит рядом, это его кровь. Сначала хотел ему голову обтереть, чтобы узнать, где рана. А когда понял, что из сонной артерии… сразу включилось, чему нас учили. Зажал рану пальцами, удалось со второго или третьего раза — поток уменьшился. Лежим на полу, я приподнял его голову и положил на свою ногу, чтобы он не бился об пол — машина ведь неслась по ночной дороге, собирая все неровности. А я кричал водителю: «быстрее».