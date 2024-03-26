Нижний Тагил, Первоуральск и десятки населенных пунктов лишат городского статуса

Причина реформы — появление в федеральных законах понятие «муниципальный округ» и уточнение требований к «городским округам». Так, округ может считаться городским, если он состоит из одного или нескольких населенных пунктов и две трети населения проживает в городах или городских населенных пунктах. В противном случае округ требуется признать муниципальным.