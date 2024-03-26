Нижний Тагил, Первоуральск и десятки населенных пунктов лишат городского статуса

Причина реформы — появление в федеральных законах понятие «муниципальный округ» и уточнение требований к «городским округам». Так, округ может считаться городским, если он состоит из одного или нескольких населенных пунктов и две трети населения проживает в городах или городских населенных пунктах. В противном случае округ требуется признать муниципальным.
При подсчете выяснилось, что из 68 городских округов Свердловской области новым требованиям не соответствуют 54 округа. Помимо Первоуральска и Нижнего Тагила, в список, например, попали Верхняя Пышма, Сухой Лог, Алапаевск, Ревда, Среднеуральск, Березовский, Асбестовский и Сысертский городские округа.
Авторы инициативы уверяют, что изменения — формальные и скажутся лишь на официальных документах. На фактическую жизнь населенных пунктов реформа не повлияет. Для вступления всех изменений установлен переходный период — до 1 января 2025 года.