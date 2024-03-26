Военную службу по призыву разрешили проходить на челябинском заводе Ростеха

Научно-производственное военное подразделение появилось на Челябинском тракторном заводе («ЧТЗ-Уралтрак», входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). В нем состоят сотрудники предприятия, которых призвали в армию. Еще до призыва каждый из них зарекомендовал себя как хороший специалист, заменить которого в условиях дефицита кадров было бы проблемой для завода.