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Военную службу по призыву разрешили проходить на челябинском заводе Ростеха

На ЧТЗ поставили к станкам солдат-срочников.

Научно-производственное военное подразделение появилось на Челябинском тракторном заводе («ЧТЗ-Уралтрак», входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). В нем состоят сотрудники предприятия, которых призвали в армию. Еще до призыва каждый из них зарекомендовал себя как хороший специалист, заменить которого в условиях дефицита кадров было бы проблемой для завода.

Вместо того, чтобы проходить срочную службу где-то в другом месте, специалистам разрешили остаться на своих рабочих местах, но уже в качестве военнослужащих. Приписаны они к учебному центру младших специалистов автобронетанковой службы в Челябинске — там они прошли начальную подготовку и приняли военную присягу.

— Мы живем на территории воинской части, в центре города. Наш будничный день начинается как у обычных солдат: подъем, завтрак, построение, физическая подготовка. А затем заводской автобус забирает нас и привозит на предприятие. Мы отрабатываем рабочую смену за станком и возвращаемся обратно в часть, — рассказал один из солдат заводского подразделения.

Сейчас отряд насчитывает девять человек, которые трудятся в механообрабатывающих цехах, литейном производстве, цехе топливной аппаратуры и на других участках, выполняя задание государственного оборонного заказа. В ближайшее время ряды солдат-рабочих пополнят еще 11 человек.

Напомним, регулярный весенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.