Херсонская область станет частью новой железнодорожной логистики России

«В пределах Херсонской области этот путь будет проходить с Мелитополя на Новоалексеевку и дальше в Крым и Севастополь. Этот участок дороги уже существует. Таким образом, речь идёт не просто о возобновлении железнодорожного сообщения между Херсонщиной и Крымом, а о включении нашего региона в новую железнодорожную логистику», — сказал Сальдо агентству.