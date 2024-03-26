Херсонская область станет частью новой железнодорожной логистики России

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.
«В пределах Херсонской области этот путь будет проходить с Мелитополя на Новоалексеевку и дальше в Крым и Севастополь. Этот участок дороги уже существует. Таким образом, речь идёт не просто о возобновлении железнодорожного сообщения между Херсонщиной и Крымом, а о включении нашего региона в новую железнодорожную логистику», — сказал Сальдо агентству.
По его словам, этот путь будет более удобным и коротким, чем дорога через Крымский мост.
«Херсонская область получит прямую железнодорожную связь как с Крымом, так и с материковой Россией», — подчеркнул губернатор.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.