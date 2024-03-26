КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Народ Молдовы этой осенью ждет серьезное испытание на сохранение молдавской государственности, так советник башкана Гагаузии Михаил Влах высказался о предстоящем референдуме о вступлении в ЕС.
«Майя Санду готова переизбираться на второй срок. Фальсификацию желтый режим готовит, причем открыто, и ЦИК, и юстиция и все структуры государства готовы к исполнению задачи президента. Письма по почте и референдум для одной лишь партии», — отмечает Влах.
Он считает, что главе государства Майе Санду второй мандат нужен как воздух, иначе «все планы ее западных кураторов просто перенесут существовать на территории РМ».
Согласно итогам проведенного в Молдове компанией IMAS
Кандидата на пост главы государства, который продвигает взвешенные отношения как Россией, так и с Европой, поддержали бы 45% респондентов, 26% проголосовали бы за того, кто выступает за хорошие отношения с Европой, 18% высказали бы в поддержку кандидату, который продвигает хорошие отношения с Россией, а 8% отдали бы свой голос за кандидата-униониста.