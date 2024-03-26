Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник башкана: осенью народ Молдовы ждет серьезное испытание

По мнению советника главы АТО Гагаузия, осенние президентские выборы станут серьезным испытанием для государственности Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Народ Молдовы этой осенью ждет серьезное испытание на сохранение молдавской государственности, так советник башкана Гагаузии Михаил Влах высказался о предстоящем референдуме о вступлении в ЕС.

«Майя Санду готова переизбираться на второй срок. Фальсификацию желтый режим готовит, причем открыто, и ЦИК, и юстиция и все структуры государства готовы к исполнению задачи президента. Письма по почте и референдум для одной лишь партии», — отмечает Влах.

Он считает, что главе государства Майе Санду второй мандат нужен как воздух, иначе «все планы ее западных кураторов просто перенесут существовать на территории РМ».

Согласно итогам проведенного в Молдове компанией IMAS 9—27 февраля соцопроса, нынешнюю главу государства Майю Санду не видит на втором президентском сроке большая часть участников исследования. По мнению 59% респондентов, было бы лучше, если бы вместо Санду президентом Молдовы стал другой человек. Вместе с тем 38% считает, что Санду заслуживает во второй раз занять пост главы государства.

Кандидата на пост главы государства, который продвигает взвешенные отношения как Россией, так и с Европой, поддержали бы 45% респондентов, 26% проголосовали бы за того, кто выступает за хорошие отношения с Европой, 18% высказали бы в поддержку кандидату, который продвигает хорошие отношения с Россией, а 8% отдали бы свой голос за кандидата-униониста.