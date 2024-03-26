Советник башкана: осенью народ Молдовы ждет серьезное испытание

Кандидата на пост главы государства, который продвигает взвешенные отношения как Россией, так и с Европой, поддержали бы 45% респондентов, 26% проголосовали бы за того, кто выступает за хорошие отношения с Европой, 18% высказали бы в поддержку кандидату, который продвигает хорошие отношения с Россией, а 8% отдали бы свой голос за кандидата-униониста.