Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ по обвинению в теракте

«Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении Малюка В. В., обвиняемого по п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказали в суде.
Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России.
Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Ранее он намекал на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на некоторых украинских и российских политиков и общественных деятелей, например военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, но не стал официально подтверждать этого.