Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ по обвинению в теракте

Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Ранее он намекал на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на некоторых украинских и российских политиков и общественных деятелей, например военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, но не стал официально подтверждать этого.