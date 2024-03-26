Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ по обвинению в теракте

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал главу службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка по обвинению в совершении теракта. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: Reuters

«Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении Малюка В. В., обвиняемого по п. “б” ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказали в суде.

Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России.

Малюк объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. Ранее он намекал на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на некоторых украинских и российских политиков и общественных деятелей, например военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, но не стал официально подтверждать этого.