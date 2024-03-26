Наталья Котова назвала улицы Челябинска, где появятся велодорожки в 2024 году

— Не все поездки можно заместить велосипедными. Если велосипед интегрирован в общую транспортную систему, ты можешь доехать до остановки трамвая или какого-то транспортного-пересадочного узла на велосипеде. Там либо есть инфраструктура, чтобы взять велосипед с собой или его безопасно оставить, — рассказала КП-Челябинск исполнительный директор транспортного планирования ОTS lab Валентина Соловьева. Велосипедные поездки обычно короткие — это так называемый транспорт последней мили — до 10 км. На таком расстоянии ездить достаточно комфортно.