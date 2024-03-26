Наталья Котова назвала улицы Челябинска, где появятся велодорожки в 2024 году

В этом году на северо-западе Челябинска обустроят сеть велодорожек. Об этом заявила мэр Наталья Котова на заседании Челябинской городской думы. Глава города уточнила, что речь идет об улицах Университетская набережная, Чичерина, Академика Королева, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев.
— Создание велосети в Челябинске входит в перечень первоочередных задач, мы сделали велостратегию, которая рассчитана на 10 лет, — сказала Наталья Котова. — В 2023 году сделали 11 км велодорожек. Это проспект Победы, Свободы, у Дворца спорта «Юность», парке Калининского района, вторая- третья Эльтонская, частично проспект Ленина, Дарвина и Блюхера.
Наталья Котова отметила, что дорожки появляются в местах, где проходит ремонт дорог и обустраиваются скверы.
Напомним, разработка велостратегии началось в 2022 году. Проектированием занималась компания OTS Lab из Санкт-Петербурга. В Доме архитектора проходило соучаствующее проектирование вместе с городскими активистами. Тогда презентовали первый вариант карты городских маршрутов, затем прошло обсуждение.
Тогда разработчики уточнили, что нет цели пересадить половину горожан на велосипеды, чтобы они крутили педали от одного конца города до другого:
— Не все поездки можно заместить велосипедными. Если велосипед интегрирован в общую транспортную систему, ты можешь доехать до остановки трамвая или какого-то транспортного-пересадочного узла на велосипеде. Там либо есть инфраструктура, чтобы взять велосипед с собой или его безопасно оставить, — рассказала КП-Челябинск исполнительный директор транспортного планирования ОTS lab Валентина Соловьева. Велосипедные поездки обычно короткие — это так называемый транспорт последней мили — до 10 км. На таком расстоянии ездить достаточно комфортно.