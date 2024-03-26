В правительстве Пермского края прокомментировали проведение следственных мероприятий

В пресс-службе подчеркнули, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела в отношении одного из подрядчиков ведомства, которые причинили денежный ущерб министерству. «Сотрудники минприроды дают пояснения по обстоятельству дела и для оказания содействия правоохранительным органам предоставляют всю необходимую информацию», — подчеркнули в пресс-службе.