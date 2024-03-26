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В правительстве Пермского края прокомментировали проведение следственных мероприятий

В правительстве Пермского края прокомментировали следственные мероприятия в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В пресс-службе подчеркнули, что следственные действия проходят в рамках уголовного дела в отношении одного из подрядчиков ведомства, которые причинили денежный ущерб министерству. «Сотрудники минприроды дают пояснения по обстоятельству дела и для оказания содействия правоохранительным органам предоставляют всю необходимую информацию», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Ura.ru сообщило о проведении следственных мероприятий в минприроды Прикамья. Отмечалось, что сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю прибыли в ведомство утром.