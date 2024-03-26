Москалькова заявила о неприемлемости пыток задержанных

«Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — сказала Москалькова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Она добавила, что любые процессуально-оперативные действия необходимо проводить в соответствии с законом.
Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в Красногорске был совершен теракт. Погибли не менее 139 человек, пострадали — 182. Были задержаны 11 причастных к совершению теракта, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной. Президент России Владимир Путин в телеобращении заявлял, что, по предварительным данным, с украинской стороны готовилось «окно» для перехода границы исполнителями теракта. Он обещал установить и покарать всех, кто стоит за атакой на «Крокус сити холл».