Согласована кандидатура Юрия Рожина на пост вице-губернатора Самарской области

После этого Юрий Рожин был назначен главным федеральным инспектором региона. Но позже он покинул свой пост из-за достижения пенсионного возраста и вернулся к исполнению обязанностей вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона.