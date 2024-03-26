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Согласована кандидатура Юрия Рожина на пост вице-губернатора Самарской области

Самарская губернская дума согласовала кандидатуру Юрия Рожина для назначения на должность вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Решение было принято на заседании регионального парламента во вторник, 27 марта.

Кандидатуру Юрия Рожина поддержали все 40 присутствовавших на заседании депутатов. Голосов «против» не поступило.

С апреля 2003 до июля 2005 года Юрий Рожин руководил УФСБ Чеченской Республики. С июля 2005 до июня 2016 года он возглавлял управление ФСБ России по Самарской области.

В 2017 году, после отставки губернатора области Николая Меркушкина, генерал-лейтенант Рожин был назначен новым главой региона Дмитрием Азаровым на пост врио вице-губернатора — руководителя регионального департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции правительства.

После этого Юрий Рожин был назначен главным федеральным инспектором региона. Но позже он покинул свой пост из-за достижения пенсионного возраста и вернулся к исполнению обязанностей вице-губернатора — руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции региона.