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Лукашенко ознакомится с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей

Глава государства посетит один из участков, привлекаемых к проверке боеготовности, ознакомится с проводимыми мероприятиями, работой с личным составом.

Источник: AP 2023

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 марта в ходе рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области ознакомится с мероприятиями проверки боеготовности соединений и воинских частей, которая в настоящее время проводится в Вооруженных Силах, сообщает БЕЛТА.

Глава государства посетит один из участков, привлекаемых к проверке боеготовности, ознакомится с проводимыми мероприятиями, работой с личным составом.

Во время проверки в том числе проводятся мероприятия по усилению участка границы, патрулированию, авиационной разведке местности при помощи беспилотников.

Как сообщалось ранее, в Вооруженных Силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Она носит комплексный характер и предусматривает выдвижение личного состава в назначенные районы, проведение ряда учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой. −0-