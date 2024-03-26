Путин: готовившие теракт хотели посеять панику, но встретили единение

В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта преступники собирались пересечь границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне. Всего было задержано 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в нападении. Все четверо являются иностранными гражданами. 25 марта они были заключены под стражу до 22 мая. Позднее в тот же день следствие ходатайствовало об аресте еще трех фигурантов дела, они были отправлены под арест также до 22 мая.