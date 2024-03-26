Путин: готовившие теракт хотели посеять панику, но встретили единение

«Знаю, что среди тех, кто сейчас направляет слова сочувствия семьям пострадавших, люди разных национальностей, из всех регионов нашей страны, всех возрастов, в том числе дети, школьники и студенты. Те, кто планировал этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», — сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит пресс-служба Кремля 25 марта.
Российский лидер поблагодарил всех, кто оказывал помощь пострадавшим и спасал людей. По словам президента, общество показало пример настоящей солидарности, сплоченности и взаимной поддержки. Путин обратил внимание, что расследование этого преступления необходимо вести профессионально, без политической предвзятости.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли зал. В результате разгорелся пожар площадью почти 13 тыс. кв. м, открытое горение удалось ликвидировать только на следующий день.
По последним данным, число жертв возросло до 139 человек, количество пострадавших достигло 182.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта преступники собирались пересечь границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне. Всего было задержано 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в нападении. Все четверо являются иностранными гражданами. 25 марта они были заключены под стражу до 22 мая. Позднее в тот же день следствие ходатайствовало об аресте еще трех фигурантов дела, они были отправлены под арест также до 22 мая.