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Токаев принял сенатора США

Астана. 26 марта. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял сенатора США Стива Дэйнса, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Акорда

«Глава государства принял американского сенатора Стива Дэйнса. Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав члена сената США Стива Дэйнса, отметил традиционно высокую динамику казахско-американского сотрудничества. Как сказал Глава государства, важную роль в двусторонних отношениях играет парламентская дипломатия», — говорится в сообщении во вторник.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам торгово-экономического взаимодействия.

«Лидер Казахстана подчеркнул, что в нашей стране уделяется большое внимание привлечению инвестиций, либерализации экономики и развитию промышленности. По его словам, ключевыми сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, разведка и переработка полезных ископаемых, модернизация инфраструктуры и другие», — сказано в сообщениию.

Отдельное внимание собеседники уделили тематике международной и региональной безопасности.

«В данном контексте президент отметил, что Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией. По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Казахстан готов внести свой вклад в это нужное дело», — добавили в Акорде.