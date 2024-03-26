В Тайшете простились с погибшим бойцом СВО с позывным «Скромный»

Прощание с военнослужащим Алексеем Денисенко, погибшим в зоне спецоперации, состоялось в Тайшете сегодня, 26 марта. По словам родных, мужчина с детства мечтал служить в армии и защищать Родину. Он добровольцем отправился в зону боевых действий, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу администрации Тайшета в соцсети «ВКонтакте» (12+).