В Тайшете простились с погибшим бойцом СВО с позывным «Скромный»

Прощание с военнослужащим Алексеем Денисенко, погибшим в зоне спецоперации, состоялось в Тайшете сегодня, 26 марта. По словам родных, мужчина с детства мечтал служить в армии и защищать Родину. Он добровольцем отправился в зону боевых действий, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу администрации Тайшета в соцсети «ВКонтакте» (12+).
Алексей Денисенко родился 11 марта 1995 года в Тайшете. После окончания школы он организовал свое дело, занимался благотворительностью, помогал детским домам и малоимущим гражданам.
Как сообщается на странице властей, мужчина был очень добрым и порядочным. Во время службы в зоне СВО получил позывной «Скромный». Алексей Денисенко погиб 28 февраля. В родном городе его ждали отец и мать.