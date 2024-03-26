В Красноярске обсудили планы развития Арктики

Напомним, в крае начали создавать мастер-планы развития агломерации Норильск-Дудинка, населенных пунктов Игарки и Диксона на долгосрочный период. Разработчики этих документов — эксперты ведущих российских институтов развития и планирования территорий — завершили первый этап. Они провели встречи с населением и глубинные интервью с жителями арктических населенных пунктов, социологические опросы, стратегические сессии на предмет видения жителями территорий дальнейшего развития населенных пунктов.
Разработчики мастер-планов представили несколько сценариев развития каждого населенного пункта (как промышленного, транспортно-логистического, так и туристического центра и пр.), все они предполагают улучшение жизни северян — строительство нового жилья, благоустройство, модернизацию жилищно-коммунального комплекса
Агентство по развитию северных территорий края собирает предложения, которые затем будут переданы разработчикам комплексных планов. Следующий этап — это наполнение мастер-планов конкретными мероприятиями по социально-экономическому развитию арктических городов.
«Задача перед нашим регионом стоит очень ответственная — определить перспективы развития опорных арктических населенных пунктов Красноярского края. Напомню, что мастер-планы по развитию агломерации Норильск-Дудинка, населенных пунктов Игарка и Диксон разрабатываются по прямому поручению президента России. В ближайшее время эти документы мы представим на обсуждение коллегам из федеральных органов власти. Ну, а конечная цель разработки мастер-планов — создание благоприятных условий для проживания и работы в Арктике», — отметил замгубернатора Валерий Семенов.