В Красноярске обсудили планы развития Арктики

«Задача перед нашим регионом стоит очень ответственная — определить перспективы развития опорных арктических населенных пунктов Красноярского края. Напомню, что мастер-планы по развитию агломерации Норильск-Дудинка, населенных пунктов Игарка и Диксон разрабатываются по прямому поручению президента России. В ближайшее время эти документы мы представим на обсуждение коллегам из федеральных органов власти. Ну, а конечная цель разработки мастер-планов — создание благоприятных условий для проживания и работы в Арктике», — отметил замгубернатора Валерий Семенов.