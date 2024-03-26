Смольный назвал среднюю зарплату петербуржцев в 2023 году. Сравните со своей

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь — декабрь 2023 года, составила в Петербурге 95,1 тысячи рублей, что на 12,6% выше показателя за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщил 26 марта глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе заседания правительства. Средний петербуржец зарабатывает на треть больше, чем средний россиянин. Уровень бедности в городе один из самых низких в России, подчеркнул он.
По словам Алексея Зырянова, реальная заработная плата за январь — декабрь 2023 года выросла на 6,6% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Реальные денежные доходы населения увеличились на 4,6%.
Ранее Петростат сообщал, что средняя номинальная зарплата в Петербурге в декабре 2023 года достигла 130,7 тысячи рублей. Вероятно, такой показатель обеспечили годовые премии. Уже в январе 2024 года показатель опустился до 92,5 тысячи рублей.