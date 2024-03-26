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Минниханову представили нового военного комиссара Татарстана

В республике должность военкома занял Юрий Беляев.

Раису Татарстана Рустаму Минниханову представили нового военного комиссара Татарстана, сообщает пресс-служба главы региона.

В республике должность военкома занял Юрий Беляев. До назначения он был военкомом Удмуртии. Предыдущий военный комиссар Сергей Погодин покинул свой пост в декабре прошлого года после 17 лет работы.

Мероприятие прошло в Доме правительства. Нового военкома представил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенко.

Напомним, Светлану Власенко назначили главой Управления соцзащиты в Нижнекамске.