Раису Татарстана Рустаму Минниханову представили нового военного комиссара Татарстана, сообщает пресс-служба главы региона.
В республике должность военкома занял Юрий Беляев. До назначения он был военкомом Удмуртии. Предыдущий военный комиссар Сергей Погодин покинул свой пост в декабре прошлого года после 17 лет работы.
Мероприятие прошло в Доме правительства. Нового военкома представил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенко.
Напомним, Светлану Власенко назначили главой Управления соцзащиты в Нижнекамске.