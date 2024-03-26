Отряд спецназа «Беркут» преобразован в воинскую часть и получил знамя

«История подразделения берет начало в декабре 2022 года, когда на базе в/ч 3214 был создан отряд специального назначения “Беркут”. Неделю назад в соответствии с Указом Президента он получил приставку “отдельный” с преобразованием в воинскую часть», — говорится в сообщении.