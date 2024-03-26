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Отряд спецназа «Беркут» преобразован в воинскую часть и получил знамя

Отряд спецназа «Беркут» преобразован в воинскую часть, об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Источник: t.me/pressmvd

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Отряд спецназа «Беркут» преобразован в воинскую часть, об этом сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Сегодня в Зале Победы музея истории Великой отечественной войны проходит ритуал вручения Боевого Знамени войсковой части 5528. В церемонии принимает участие глава МВД Иван Кубраков.

«История подразделения берет начало в декабре 2022 года, когда на базе в/ч 3214 был создан отряд специального назначения “Беркут”. Неделю назад в соответствии с Указом Президента он получил приставку “отдельный” с преобразованием в воинскую часть», — говорится в сообщении.