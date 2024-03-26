Губдума согласовала Ольгу Крикову на пост главы Счетной палаты

Напомним, Елена Дуброва проходит обвиняемой по уголовному делу о превышении полномочий. Сообщалось, что при проверке ГКУ Самарской области «Служба транспортного обеспечения» сотрудники Счетной палаты нашли признаки мошенничества. Однако, по версии следствия, руководство Счетной палаты поручило подчиненным скрыть нарушения. Сейчас дело Дубовой рассматривается в суде.