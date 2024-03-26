Лукашенко: любая провокация должна пресекаться военным путем

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник проверяет, как выполняются задачи в районе размещения танкового батальона на Ошмянском направлении, пишет Telegram-канал Пул Первого.
«Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы — на поражение», — заявил Лукашенко.
Командующий войсками Северо-западного оперативного командования Александр Науменко рассказал о том, какая оперативная обстановка складывается у белорусских границ.
Литовская и латвийская стороны усилили охрану своих участков границы с Беларусью. Литовская армия направила дополнительно 2,8 тысячи человек, а латвийская сторона 500 человек.
Общая численность воинского контингента НАТО у белорусских границ достигает цифры в 7,7 тысячи человек. Военные подразделения альянса занимаются оперативной и боевой подготовкой.
Науменко сообщил, что сейчас проводятся учения «Квадрига-2024». В рамках маневров на литовском полигоне Пабраде (15 км от границы с Беларусью) сосредоточены три батальона (пехотный и механизированный батальоны ФРГ и танковый батальон США).
В настоящее время вблизи белорусских границ размещены 132 боевых самолета, которые входят в состав авиационной группировки Североатлантического альянса. В среднем в день ими совершается 4 или 5 самолетовылетов для разведки.
«Они что, всерьез думают, что мы тут с россиянами пытаемся или нападем на них? Противотанковые рвы зачем роют… Мы же не собираемся туда идти», — констатировал Лукашенко.
Командующий войсками Северо-западного оперативного командования заметил, что приготовления к военным действиям могут нести экономическую выгоду.
«Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти», — обратил внимание глава государства.
Минобороны: Беларусь видит все признаки подготовки Запада к войне>>>.
Внеплановая проверка
Внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей началась в белорусской армии 11 марта. К ней привлекли и военнообязанных из запаса — всего более пяти тысяч человек.
На минувшей неделе отдельные воинские части и подразделения командования Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) начали приводиться в готовность для выполнения задач по предназначению.
В Минобороны уточнили, что в результате проверки планируется оценить способность командиров управлять подчиненными в разных условиях, маршевые возможности вооружения и техники, уровень подготовки личного состава и его способность выполнять поставленные задачи.