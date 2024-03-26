Новый посол Узбекистана прибыл в Саудовскую Аравию

Новому послу 49 лет. В системе МИД он работает с 2016 года. Занимал различные должности в консульско-правовом департаменте ведомства. В 2019—2021 годах был генеральным консулом Узбекистана в Актау (Казахстан), в 2021—2024 годах — генконсулом в Джидде (Саудовская Аравия)..