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Новый посол Узбекистана прибыл в Саудовскую Аравию

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В столицу Саудовской Аравии — Эр-Рияд прибыл новый посол Узбекистана Нодиржон Тургунов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным «Дунё», Нодиржон Тургунов сменил Улугбека Максудова, работавшего в 2018—2024 годах послом Узбекистана в Саудовской Аравии и постоянным представителем при Организации исламского сотрудничества, штаб-квартира которой находится в Джидде.

Новому послу 49 лет. В системе МИД он работает с 2016 года. Занимал различные должности в консульско-правовом департаменте ведомства. В 2019—2021 годах был генеральным консулом Узбекистана в Актау (Казахстан), в 2021—2024 годах — генконсулом в Джидде (Саудовская Аравия)..

Владеет арабским и русским языками.

Напомним, накануне сообщалось, что предыдущий посол Узбекистана в Саудовской Аравии завершил свою миссию.