Олег Митволь: экс-министр транспорта Красноярского края вышел на свободу

Чиновника задержали в июле 2022 года. По версии обвинения, 27 декабря 2019 года он, «действуя во исполнение заведомо незаконного для него указания вышестоящего должностного лица», отдал незаконное распоряжение руководителю подведомственного учреждения подписать акты приемки фактически невыполненных работ на 742 млн рублей при строительстве красноярского метро. На основании подписанного акта, содержащего заведомо ложные сведения, деньги из федерального бюджета были перечислены АО «КрасноярскТИСИЗ», с которым был заключен контракт на выполнение работ, и в дальнейшем похищены представителями общества.