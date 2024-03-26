Олег Митволь: экс-министр транспорта Красноярского края вышел на свободу

Об этом рассказал бывший руководитель «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» Олег Митволь во время рассмотрения своей апелляции в краевом суде, сообщает корреспондент Newslab, присутствующий на заседании.
В ГУФСИН России по Красноярскому краю данную информацию Newslab не подтвердили, но и не опровергли.
«К сожалению, мы не сможем подтвердить или опровергнуть, нужно письменное согласие осужденного на разглашение места отбывания наказания», — заявили в ведомстве.
Напомним, в сентябре 2023 года Центральный районный суд Красноярска вынес приговор по делу Константина Димитрова. Он был признан виновным и получил наказание в виде лишения свободы на 3 года 2 месяца в колонии общего режима и 2,5 года лишения права заниматься деятельностью, связанной с госслужбой.
Чиновника задержали в июле 2022 года. По версии обвинения, 27 декабря 2019 года он, «действуя во исполнение заведомо незаконного для него указания вышестоящего должностного лица», отдал незаконное распоряжение руководителю подведомственного учреждения подписать акты приемки фактически невыполненных работ на 742 млн рублей при строительстве красноярского метро. На основании подписанного акта, содержащего заведомо ложные сведения, деньги из федерального бюджета были перечислены АО «КрасноярскТИСИЗ», с которым был заключен контракт на выполнение работ, и в дальнейшем похищены представителями общества.