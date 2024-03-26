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Губернатор Евгений Куйвашев встретился с «уральским экипажем» МКС

Гулава региона обсудил с уральскими космонавтами планы по работе с молодежью.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев 26 марта встретился с уральскими космонавтами российского экипажа МКС Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Андреем Федяевым, чтобы обсудить с ними планы по работе с молодежью. Космонавты уже начали череду просветительских встреч со школьниками и студентами региона.

Одна из таких состоится 27 марта во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. На встрече уральская молодежь получит возможность от первого лица узнать о том, каково это — быть космонавтом и видеть планету с околоземной орбиты, отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

В рамках встречи с главой региона уральские космонавты передали Евгению Куйвашеву флаг области, который побывал с ними на МКС. На флаге они свои автографы.