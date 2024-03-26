Губернатор Евгений Куйвашев встретился с «уральским экипажем» МКС

Одна из таких состоится 27 марта во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. На встрече уральская молодежь получит возможность от первого лица узнать о том, каково это — быть космонавтом и видеть планету с околоземной орбиты, отметили в департаменте информполитики Свердловской области.