Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дума Новороссийска осталась без главы — когда выберут нового спикера

Александр Шаталов покинул пост председателя.

Источник: Администрация и Дума города Новороссийска

Председатель городской Думы Новороссийска Александр Шаталов на очередном заседании снял с себя полномочия. Он 14 лет возглавлял работу представительного органа. Выборы нового спикера намечены на апрель 2024 года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Новороссийска.

Депутаты удовлетворили просьбу Александра Шаталова — он перестанет быть главой Думы, но продолжит работу в качестве депутата от 18-го избирательного округа Новороссийска.

Экс-спикера городской Думы поблагодарил за управление Думой глава города Андрей Кравченко.

— Под его руководством городская Дума работала многие годы эффективно и приняла немало важнейших решений, направленных на развитие и процветание Новороссийска, — написал в соцсетях мэр.