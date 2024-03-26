Дума Новороссийска осталась без главы — когда выберут нового спикера

Председатель городской Думы Новороссийска Александр Шаталов на очередном заседании снял с себя полномочия. Он 14 лет возглавлял работу представительного органа. Выборы нового спикера намечены на апрель 2024 года, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Новороссийска.
Депутаты удовлетворили просьбу Александра Шаталова — он перестанет быть главой Думы, но продолжит работу в качестве депутата от 18-го избирательного округа Новороссийска.
Экс-спикера городской Думы поблагодарил за управление Думой глава города Андрей Кравченко.
— Под его руководством городская Дума работала многие годы эффективно и приняла немало важнейших решений, направленных на развитие и процветание Новороссийска, — написал в соцсетях мэр.