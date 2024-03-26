В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки

«С 1 июня и до 30 сентября в Ялте традиционно остановим строительные работы. Прошу тех, кто сегодня реконструирует, ремонтирует и строит на территории муниципалитета, по необходимости ускориться, если нужно — законсервировать объекты», — написала Павленко в своем Telegram-канале.