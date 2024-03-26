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В Ялте с 1 июня остановят все частные стройки

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. В Ялте с 1 июня стартует запрет на производство строительных работ, который будет действовать до конца курортного сезона, сообщила во вторник в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.

«С 1 июня и до 30 сентября в Ялте традиционно остановим строительные работы. Прошу тех, кто сегодня реконструирует, ремонтирует и строит на территории муниципалитета, по необходимости ускориться, если нужно — законсервировать объекты», — написала Павленко в своем Telegram-канале.

При этом соответствующее постановление, подписанное главой города, предполагает ряд исключений. В частности, запрет не касается аварийно-восстановительных работ, работ за бюджетные средства, отделки помещений и объектов ИЖС выше трассы Симферополь-Ялта-Севастополь.

«По согласованию с нами в сезон смогут продолжить работу участники СЭЗ и инвестсоглашений, специализированные застройщики, которые работают по 214-ФЗ, те, кто строят детские оздоровительные комплексы, проводят земляные работы и прокладывают коммуникации», — добавила глава курорта.

На Ай-Петри ранее начали сносить незаконные постройки. Как сообщала Павленко, более 20 незаконных объектов демонтируют в поселке Охотничье при въезде на горное плато.

строительство