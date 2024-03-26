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След Киева в теракте в «Крокусе» и ядерная доктрина Лондона. Темы брифинга Пескова

Версии по поводу заказчиков теракта в «Крокус сити холле», анонсированный Великобританией пересмотр своей политики в области ядерного сдерживания, а также контакты РФ и США стали основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. В первой половине дня у главы государства было несколько международных телефонных звонков.

Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры и выслушает доклад генпрокурора Игоря Краснова.

Во второй половине дня глава государства вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии за лучшие произведения для детей и юношества.

Об украинском следе в теракте в «Крокусе»

«Следствие продолжается». Версии будут формулироваться, «когда посчитает следствие необходимым». «Президент говорит, что, “по имеющимся некоторым предварительным данным”, есть связь между террористами и украинской стороной.

«Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии (как, например, бывший помощник офиса президента Украины Алексей Арестович), такие подонки есть. Оговариваются они или нет — по другому их называть нельзя».

Никакого противоречия в возможных связях совершивших теракт радикальных исламистов и руководства Украины во главе с евреем Владимиром Зеленским нет: «[Во главе] еврей своеобразный там стоит — еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготения к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима».

О планах Лондона изменить свою ядерную доктрину

В Кремле не видели заявлений руководства британского министерства обороны сменить свои подходы к ядерному сдерживанию из-за российской политики.

«В целом позиция британского руководства и всех представителей британского руководства является крайне антироссийской». «Из этого надо исходить, никаких новаций нет».

О контактах между РФ и США

«Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога». Тем не менее Россия готова «обсуждать все вопросы в комплексе».

О параде

«Пока преждевременно давать информацию» о зарубежных гостях парада Победы 9 мая.

Песков Дмитрий