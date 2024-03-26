След Киева в теракте в «Крокусе» и ядерная доктрина Лондона. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. В первой половине дня у главы государства было несколько международных телефонных звонков.
Путин примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры и выслушает доклад генпрокурора Игоря Краснова.
Во второй половине дня глава государства вручит премии молодым деятелям культуры, а также премии за лучшие произведения для детей и юношества.
Об украинском следе в теракте в «Крокусе»
«Следствие продолжается». Версии будут формулироваться, «когда посчитает следствие необходимым». «Президент говорит, что, “по имеющимся некоторым предварительным данным”, есть связь между террористами и украинской стороной.
«Что касается тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии (как, например, бывший помощник офиса президента Украины Алексей Арестович), такие подонки есть. Оговариваются они или нет — по другому их называть нельзя».
Никакого противоречия в возможных связях совершивших теракт радикальных исламистов и руководства Украины во главе с евреем Владимиром Зеленским нет: «[Во главе] еврей своеобразный там стоит — еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготения к националистическому духу, который пропитал руководство киевского режима».
О планах Лондона изменить свою ядерную доктрину
В Кремле не видели заявлений руководства британского министерства обороны сменить свои подходы к ядерному сдерживанию из-за российской политики.
«В целом позиция британского руководства и всех представителей британского руководства является крайне антироссийской». «Из этого надо исходить, никаких новаций нет».
О контактах между РФ и США
«Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога». Тем не менее Россия готова «обсуждать все вопросы в комплексе».
О параде
«Пока преждевременно давать информацию» о зарубежных гостях парада Победы 9 мая.