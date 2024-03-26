Мэр Котова рассказала о достижениях Челябинска и его преображении

Также за год в областном центре возвели 546 тысяч квадратов нового жилья. Ещё около 50 территорий подготовили для реновации. По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 54 двора и восемь парков. Ещё 131 двор отремонтировали в рамках обращений жителей, потратив 44,8 миллиарда рублей, а 112 территорий преобразили по программе инициативного бюджетирования. Наталья Котова пообещала, что в текущем году продолжат строить велодорожки, уже определили конкретные улицы.