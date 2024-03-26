Мэр Котова рассказала о достижениях Челябинска и его преображении

В ежегодном отчёте Наталья Котова упомянула, что в 2023 году в рамках импортозамещения предприятия Челябинска начали выпускать новую технику. Одним из таких объектов промышленности стал новый завод «Буран», который открылся в декабре. Он сможет обеспечить нефтяные компании необходимым оборудованием, сократить зависимость от импорта и создать новые рабочие места.
Розничная торговля выросла на 22%, а количество онлайн-покупок — на 36%. Число самозанятых также увеличилось на 20 тысяч, а частных предпринимателей стало более 214 тысяч человек. Глава города отметила, что у городских предприятий нет долгов по зарплатам перед своими сотрудниками.
За прошедший год из городского бюджета 71% выделили на социальное обеспечение и поддержку.
Также за год в областном центре возвели 546 тысяч квадратов нового жилья. Ещё около 50 территорий подготовили для реновации. По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 54 двора и восемь парков. Ещё 131 двор отремонтировали в рамках обращений жителей, потратив 44,8 миллиарда рублей, а 112 территорий преобразили по программе инициативного бюджетирования. Наталья Котова пообещала, что в текущем году продолжат строить велодорожки, уже определили конкретные улицы.
Одна из новостей по благоустройству, которая наверняка порадует жителей и гостей города, в том, что реконструкция Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина начнётся уже в этом году.
По вопросу создания центров активного долголетия пока нет точного решения. Один такой построили в Ленинском районе, но дальнейшее развитие зависит от бюджета.
— Центр очень хороший, около 40 миллионов мы вложили, — отметила Наталья Котова. — Хотелось бы сделать в каждом районе по такому центру, но всё зависит от финансовых возможностей.
Что касается дорог, то за прошлый год построили и реконструировали более 55 тысяч квадратных метров дорожного полотна, и более 594 тысяч квадратных метров отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В 2024 году в рамках федерального проекта планируют отремонтировать 26 региональных дорог, на которые потратят 4,3 миллиарда рублей.
— Мы видим, что отношение челябинцев к своему городу меняется. В фокусе внимания — благоустройство, транспорт, — поделилась Наталья Котова.
По результатам выступления 38 депутатов гордумы отдали свой голос за то, чтобы принять отчёт и признать деятельность администрации удовлетворительной. Четыре парламентария мнение не высказали. Голосов против принятия отчёта не оказалось.