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Лукашенко: в любой войне главный вопрос решается обычным солдатом

По словам главы государства, акцент в развитии армии нужно делать на том, как ведется современная война, особенностях боевых действий. В Беларуси лесисто-болотистая местность, а потому наряду с передовым высокоточным оружием нужны и обычные вооружения, грамотные действия военных непосредственно на местности.

Источник: AP 2023

26 марта, Ошмянский район /Корр. БЕЛТА/. В любой войне главный вопрос решается обычным солдатом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, акцент в развитии армии нужно делать на том, как ведется современная война, особенностях боевых действий. В Беларуси лесисто-болотистая местность, а потому наряду с передовым высокоточным оружием нужны и обычные вооружения, грамотные действия военных непосредственно на местности.

«Не надо забывать, что в любой войне главный вопрос решается обычным солдатом, обычными вооружениями. Плюс усиление. Война в Украине показывает, что очень эффективны беспилотные летательные аппараты — разведывательные и ударные», — сказал Президент.

Важны также средства радиоэлектронной борьбы, без чего не обойтись.